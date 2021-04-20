Поврежденный взрывом газа дом в Нижегородской области снесут. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Эксперты оценили состояние трехэтажного дома в селе Маргуша, поврежденного взрывом газа, и пришли к выводу, что восстановлению он уже не подлежит. Вместо этого здание планируют снести до фундамента, а на его месте выстроить новый дом.

- Мы уже обсудили этот вопрос с коллегами из администрации, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Мы сразу выделим деньги на проектирование и начнем здесь строительство нового дома. Жилье здесь смогут получить в том числе и жители аварийного фонда.

К слову, дом, в котором произошел взрыв, тоже был построен для жителей ветхого и аварийного фонда. Жильцы переехали в него только в 2015 году. Не исключено, что при строительстве были допущены нарушения.

Пожар в здании тушили всю ночь. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Такая вероятность есть, - признал Глеб Никитин. - В тот момент, когда дом строился – в 2014-2015 годах, – конструктивные и технологические решения не проходили экспертизу, поскольку ее не требовали на законодательном уровне.

Что касается жильцов многострадального дома, то без жилья они не останутся. Пока для них предоставлены пункты временного размещения. Однако они предпочли остановиться у родственников и друзей. В кратчайшие сроки должен быть решен вопрос и с квартирами.

- Мы провели собрание жильцов. Всем будет оказана помощь либо в виде компенсации, либо путем предоставления жилья, - пояснил губернатор. – Средства на это будут выделены из резервного фонда области. Этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

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