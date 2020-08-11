В деле пропавшей два года назад Маши Ложкаревой появился подозреваемый

СК официально заявил о том, что в деле Маши Ложкаревой появился подозреваемый Фото: СОЦСЕТИ

Над загадочным исчезновением 13-летней Маши Ложкаревой в 2018 году в Нижегородской области, возможно, скоро приподнимется завеса тайны. В СУ СКР по региону впервые официально подтвердили, что в деле о пропаже школьницы есть подозреваемый. Более того, он задержан, и уже скоро должен предстать перед судом!

- Подозреваемый действительно есть, в настоящее время следователь знакомится с материалами дела. Их очень много – в деле более 100 томов, поэтому потребуется еще какое-то время. Но мы рассчитываем, что до конца месяца все материалы будут изучены, а уже в сентябре в прокуратуру будет направлено обвинительное заключение, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года в районе СНТ «Борок» в Кстовском районе. Вечером девочка пошла кататься на велосипеде и больше не вернулась. Уже на следующий день подростка бросились искать волонтеры – на место ее исчезновения съехались сотни людей, был прочесан весь близлежащий лес, осмотрены все водоемы и заброшенные сооружения... Но, несмотря на все усилия, не удалось обнаружить ни одной зацепки. Маша словно испарилась.

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