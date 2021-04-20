Число пострадавших при пожаре в Нижегородской области выросло до семи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в селе Маргуша Нижегородской области выросло до семи человек. Сейчас с ними продолжают работать медики.

- У нас имеется информация о семи пострадавших: четверо взрослых и трое детей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Двухмесячного младенца извлекли в самом начале спасательной операции. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной.

Напомним, около девяти часов вечера 19 апреля в трехэтажном жилом доме в поселке Маргуша прогремел взрыв, а затем начался крупный пожар. К моменту прибытия пожарных огонь бушевал уже на площади 1200 квадратных метров. Из здания сразу начали эвакуировать жильцов, медики оказали всю необходимую помощь пострадавшим.

Огонь бушевал на площади 1200 квадратных метров. Фото: Предоставлено очевидцами

- Один человек получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, еще один госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий, предварительно тоже с переломом позвоночника, госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных сейчас оценивают врачи скорой помощи, - рассказал прибывший на место происшествия министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. Одновременно с этим прокуратура начала собственную проверку.

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