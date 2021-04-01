Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 апреля 2021 года: пункты вакцинации от COVID-19 откроются в торговых центрах города Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 283 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 107,4 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 107 452.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 101 555 человек. За последние сутки выписали 350 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 847 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, стало известно, что привиться от коронавируса в скором времени можно будет в торговых центрах города.

С сегодняшнего дня проездные и транспортные карты пожилых нижегородцев разблокируются автоматически, вместе с тем снимается режим обязательной самоизоляции для лиц 65+.

А также мы сообщали, что 15 нижегородских медиков получили награды за борьбу с ковидом.

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