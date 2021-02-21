Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 февраля 2021 года: в 15 районах региона не выявили новых заражённых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 413 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 93 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 93 383.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 85 430 человек. За последние сутки выписали 442 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 15 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 364 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 15 районах региона новых заражений за сутки не выявили вовсе.