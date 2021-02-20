В 15 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 15 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 85 430 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 20 февраля, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 93 383 человека. Из которых 40 717 проживают в областном центре, а оставшиеся 52 666 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – В частности коронавирус зафиксирован у 7 278 жителей Дзержинска, у 4 777 – в г.о.г. Бор, у 2 601 – в Павловском районе, у 2 524 – в Балахнинском районе, у 2 179 – в Городецком районе, у 2 148 – в Выксунском районе и у 2 005 – в Богородском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, Нижегородский регион продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости COVID-19 по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 413 человек больше.

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