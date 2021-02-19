Проспект Октября и соседние улицы затопило в Нижнем Новгороде 18 февраля Фото: СОЦСЕТИ

Вчера, 18 февраля, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода серьёзно затопило проспект Октября и выходящий на него переулок Моторный. Подобные неприятности стали частными в городе как следствие прошедших мощных снегопадов в конце прошлой недели. Напомним, тогда в Нижегородской области выпало до 90% месячной нормы осадков. Такие же затопления уже наблюдались на улице Гоголя в историческом центре города и на улице Ковалихинской в Нижегородском районе. Нижегородцы сетуют на то, что системы водоснабжения не справляются с погодными условиями, и ждут повторений подобных ЧП.

Затопление улиц происходит в городе уже не в первый раз. Фото: СОЦСЕТИ

По всей видимости, в сегодняшней истории опять виновата прорванная труба. На видео, которыми делятся жители города в нижегородских группах в социальных сетях, картина предстаёт во всей красе. Переулок Моторный затоплен серьёзно, пройти или обойти воду попросту негде. А на обочинах "реки" растянулись высокие сугробы. Машины едут медленно, люди в нерешительности тормозят у "берегов". Движение по проспекту Октября – одному из крупных проспектов района – очень медленное. Легковые автомобили, маршрутки и прочий транспорт мерно движутся друг за другом в стройном ряду. Хотя оказалось, не в таком уж и стройном. На одном из видео проезжающие мимо засняли, как автомобиль буксует на месте – частично в снегу на обочине, частично в воде на дороге, – а из-под его колёс летят брызги во все стороны. Проезжающим по этой полосе приходится медленно объезжать невезучего водителя.

Местами уровень воды покрывал колёса машин. Фото: СОЦСЕТИ

В комментариях под каждой из публикаций случившегося нижегородцы бьют тревогу и жалуются на работу коммунальных служб и очистку улиц. В инстаграм-группе "nnovinsta", под постом по теме события, нижегородка с ником lisеnock_eva пишет:

– Столько прорывов за эту зиму, на Автозаводе только три было!

– Так вот почему воду отключали, – прокомментировала nadja_svjazovki.

И конечно, горожан беспокоит закономерный вопрос: что будет, когда вода заледенеет?

– За ночь это станет катком! – выразила опасения vsaduuani.

– На Федоровского до сих пор один лёд – ехать невозможно, – вспомнила одну из прошлых аварий photo_yeskina_nat.

В семь часов вечера Нижегородский водоканал прокомментировал произошедшее и доложил о результате работ по устранению последствий аварии:

– Произошла утечка на линии холодного водоснабжения. Воду откачали, движение троллейбусов возобновлено.

Напомним, сегодня утром Нижний Новгород встал в девятибалльной пробке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!