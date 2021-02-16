До 90% месячной нормы осадков выпало в Нижегородской области за 12-14 февраля Фото: Евгения ГУСЕВА

За прошедшие трое суток мощных снегопадов и метелей в Нижегородской области выпало до 90% месячной нормы осадков. Как пояснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, с 12 по 14 февраля по региону прошёл южный Балканский циклон, отчего так сильно ужесточились погодные условия.

— В результате прохождения циклонического вихря на территории области выпало 40-90% от месячной нормы осадков. По данным метеостации Шахунья, копилка февральских осадков пополнилась на полторы нормы, — рассказала Ольга Мокеева.

А также добавила, что за 48 часов влияния активных фронтов высота снега выросла на 15-25 сантиметров. Юго-Восточные районы Нижегородской области, такие как Лукоянов, Большое Болдино, Сергач, 13 февраля оказались в тёплом секторе циклона. Температура в этих пунктах повысилась до нуля и даже +1 градуса. Вместе с тем был отмечен ледяной дождь, поэтому высота снега на полях возросла всего на 5-10 сантиметров.

За последние десять лет самое большое количество осадков в первую половину февраля зарегистрировали в 2018 году — тогда столько же снега выпало в нагорной части Нижнего Новгорода за 36 часов. Это был день 4 февраля и сутки 5 февраля.

ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" обращает внимание, что и в 2021 году, и в 2018-м критериев опасных явлений снегопады не достигли. Опасным считается сильный снег, при котором за 12 часов и менее выпадает 20 миллиметров осадков и более.

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