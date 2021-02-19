Пробки в 9 баллов зафиксировали в Нижнем Новгороде утром 19 февраля

Этим утром, 19 февраля, Нижний Новгород уже привычным образом сковало в пробках. Сегодня загруженность автомобильных дорог была оценена в девять баллов, согласно данным "Яндекс.Карт".

Причина пробок та же, что и в прежние недели, — снег. Трёхдневные снегопады завершились, но последствия непогоды продолжают докучать нижегородцам. В особенности водителям.

Прошедшим утром заторы образовались на самых центральных и ключевых дорогах Нижнего Новгорода: конечно, это проспекты Ленина и Гагарина, Московское, Сормовское и Комсомольское шоссе, улицы Ошарская, Алексеевская, Ванеева, Белинского, Мызинский мост и Метромост и многие другие участки города.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие улицы будут чистить в Нижнем Новгороде 18-19 февраля. Коммунальные службы ежедневно формируют план уборки улиц. Вчера для этого на улицы города вышли 373 единицы техники и 750 дорожных рабочих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!