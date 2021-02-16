Улицу Ковалихинскую в Нижнем Новгороде затопило холодной водой из-за прорыва трубы. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

Сегодня утром, 16 февраля, одна из улиц в центре Нижнего Новгорода снова утопает в холодной воде "по колено". В этот раз трубу с холодной водой прорвало на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, отчего вторая временно была похожа на небольшую импровизированную реку. Как сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте "Типичный Нижний Новгород", вода закрывает даже колёса машин, следующих по улице Ковалихинской. Там же было указано, что Нижегородский водоканал уже прибыл на место аварии и принялся откачивать воду. На фото мы действительно видим бригаду рабочих.

В комментариях под публикацией со своего официального аккаунта водоканал рассказал о ходе работы на момент девяти утра:

— На улице Ковалихинской произошла утечка из колодца на линии холодного водоснабжения. В настоящее время на месте работают сотрудники водоканала. Утечка устранена в 6 утра, ведётся замена запорной арматуры в колодце (без раскопок), а также уборка воды и наледи.

А после подчеркнул, что потоп уже удалось устранить. Осталась не менее значимая задача — справиться с наледью. Нижегородский водоканал принялся за это дело.

Напомним, 7 февраля в Нижнем Новгороде аналогично затопило улицу Гоголя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!