"В центре города сегодня горячо": на улице Гоголя прорвало трубу с горячей водой. ФОТО: "Нижний №1"

Последнюю неделю Нижний Новгород сходит с ума от погодных условий: обильные снегопады, гололёд, сугробы по колено и пробки на дорогах. Теперь этот список пополнит не совсем природное происшествие.

Оказалось, в историческом центре города, на улице Гоголя, прорвало трубу горячего водоснабжения. Информация и видео, снятое очевидцами, появились в нижегородских социальных сетях. В публикации канала "Нижний №1" подмечено саркастично:

— В историческом центре города сегодня было горячо!

Горячий пар поднимается от искусственной реки. ФОТО: "Нижний №1"

Ввиду морозов, которые накрыли Нижегородскую область и не планируют отступать до конца следующей недели, звучит это особенно иронично.

А следом сказано, что аварийная служба прибыла на место только спустя два часа с момента прорыва трубы. Всё это время пешеходы собирали горячие брызги, а машины плавали в кипятке.

На видео отчётливо заметен пар, поднимающийся от искусственной реки в центре города, а женский голос за кадром ужасается:

— Кошмар какой... Что будет, когда всё это замёрзнет?

На улице Гоголя прорвало трубу горячей воды. ФОТО: "Нижний №1"

Вероятнее всего, по всей улице образуется настоящий каток. Бесплатный — да, но не самый безопасный. Тем более, подарок не самый приятный, если у вас были другие планы на день.

Некоторые источники сообщают, что каток на улице Гоголя уже образовался. NewsRoom24 передаёт, что бригада от ОАО "Нижегородский водоканал" прибыла на место, специалисты отключили воду и приступили к устранению последствий аварии.

— Параллельно вызван подрядчик, задача которого максимально быстро убрать наледь, образовавшуюся в результате утечки, — известил Водоканал.

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