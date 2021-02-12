Росприроднадзор начал проверку после появления синих собак в Дзержинске. Фото: Алексей Ганин

Росприроднадзор начал проверку в связи с появлением в Дзержинске синих собак. Специалисты ведомства выехали на место, где была замечена стая цветных псов. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

«Сейчас проводится предварительная проверка фактов, инспекторы выехали на место для проведения необходимых контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых будет принято решение о дальнейших действиях Управления», - сообщили в ведомстве.

Напомним, семь собак синего цвета заметили накануне на территории предприятия «Дзержинское Оргстекло». Что стало причиной окрашивания шерсти животных, пока неизвестно, но шума они наделали много. Их появлением озаботилась и администрация Дзержинска, и зоозащитники.

По последней информации, мэрия города химиков договорилась с руководством предприятия о допуске на территорию ветеринаров, которые осмотрят животных и попытаются установить причину этого весьма странного явления.