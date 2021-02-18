По данным на 01:00 18 февраля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 92 137 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 419 новых случаев заражения. Об этом сообщает региональный Минздрав.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 434 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 84 120 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 2 324 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью ещё одиннадцать нижегородцев.Примечательно, что в 12 районах области заражений за сутки не выявили вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 174 человека) и на Бору (4 748 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (86 человек) и Перевозском районе (87 человек).В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (10 033 человека) и Ленинский (6 472 человека) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 027 человек).Напомним, ранее губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Соответствующие изменения коснулись работы ресторанов и проведению спортивных мероприятий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!