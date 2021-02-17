В 12 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 12 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 92 137 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 40 166 зараженных, а остальные 51 971 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 174 человека) и на Бору (4 748 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 566 человек, и 2 497 жителей Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 10 033

Ленинский – 6 472

Советский – 5 607

Канавинский – 4 160

Московский – 3 991

Сормовский – 3 838

Приокский – 3 038

Нижегородский – 3 027

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