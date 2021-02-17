Ещё 419 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 17 февраля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 92 137 человек. За последние сутки был выявлено 419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 434 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 84 120 жителей региона.
Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 240 090 человек. Средний показатель тестирования составил 169,3 теста на 100 тысяч населения.
Свыше 3,7 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 2,8 тысяч человек лечатся в больницах, а двое пациентов размещены в обсерваторах.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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