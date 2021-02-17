За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 416 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 91,7 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 91 718.При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 83 686 человек. За последние сутки выписали 426 нижегородцев.К сожалению, с болезнью за сутки не справились 10 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 313 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 33 районах региона новых заражений за сутки не выявили вовсе.Напомним, на днях мы сообщали, что нижегородским ресторанам и кафе разрешили работать до трёх часов ночи.А также дозволенная заполняемость трибун на спортивных мероприятиях возросла.Кроме того, глава Нижегородского региона Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации от ковида.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!