В 33 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 33 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 83 686 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 16 февраля, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 91 718 человек. Из которых 39 933 проживают в областном центре, а оставшиеся 51 785 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 7 151 жителей Дзержинска, у 4 729 – в г.о.г. Бор, у 2 560 – в Павловском районе, у 2 495 – в Балахнинском, у 2 138 – в Городецком, у 2 134 – в Выксунском, у 1 988 – в Богородском, у 1 580 – в Шахунском, у 1 509 – в Кстовском, у 1 503 – в Кулебакском, у 1 444 – в Шатковском, у 1 334 – в Володарском, у 1 268 – в Лысковском, у 1 226 – в Уренском, у 1 225 – в г.о.г. Арзамасе, у 1 150 – в Семёновском районе и у 1 044 – в Навашинском.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Также мы рассказывали, что глава региона опроверг слухи о принудительной вакцинации от ковида.

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