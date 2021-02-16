Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 февраля 2021 года: нижегородским ресторанам и кафе разрешили работать до трёх часов ночи

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 431 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 91 тысячу человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 91 302.При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 83 206 человек. За последние сутки выписали 396 нижегородцев.К сожалению, с болезнью за сутки не справились 9 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 303 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 23 районах региона новых заражений за сутки не выявили вовсе.Напомним, вчера мы сообщали, что нижегородским ресторанам и кафе разрешили работать до трёх часов ночи.А также дозволенная заполняемость трибун на спортивных мероприятиях возросла.Кроме того, глава Нижегородского региона Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации от ковида.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!