Общество 16 февраля 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 февраля 2021 года: нижегородским ресторанам и кафе разрешили работать до трёх часов ночи

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 16 февраля