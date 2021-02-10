По данным на 01:00 10 февраля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 457 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 88 647 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 442 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 80 660 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 2 230 человек, ещё девять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Примечательно, что в 25 районах области новых заражений не выявлено вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 946 человек) и на Бору (4 620 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (80 человек) и Перевозском районе (85 человек).Накануне стало известно, что прививку от коронавирусной инфекции уже сделали 21 тысяча нижегородцев.Также была опровергнута возможность возвращения дистанционного обучения в нижегородских школах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!