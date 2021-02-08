21 тысяча нижегородцев сделали прививку от коронавируса

В настоящее время в Нижегородской области на вакцинацию от коронавируса записались уже около 42 тысяч жителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Вакцинация проводится абсолютно бесплатно и на добровольной основе, - пояснили в ведомстве. – До конца февраля в регион поступит около 150 тысяч доз вакцины. Она поступает отдельными партиями. На данный момент в регион уже поступило около 64 тысяч доз вакцины.

К слову, с 18 января в Нижегородской области записаться на вакцинацию может любой желающий. Сделать это можно на сайте регионального минздрава и на портале Госуслуг.

- Сейчас прививку от коронавируса уже сделали 21 тысяча нижегородцев, - рассказали в региональном минздраве.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено еще 465 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 88 190 человек.