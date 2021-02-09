457 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 457 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составило 88 647 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- На данных момент 3,6 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении минздрава. – Еще 3,2 тысячи человек остаются в больницах. Четыре человека помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика – только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 442 нижегородца. Общее число выздоровевших составляет 80 660 человек.

Напомним, в последнее время в Нижегородской области произошел целый ряд послаблений коронавирусных ограничений. В частности, было увеличено число посетителей в кафе и на спортивных мероприятиях.