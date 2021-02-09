В 25 районах Нижегородской области не выявили новых случаев коронавируса

За последние сутки в 25 районах Нижегородской области не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- В настоящее время общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 88 647 человек, - рассказали в ведомстве. – Из них 38 399 человек проживают на территории Нижнего Новгорода, остальные – 50 248 человек распределены по районам Нижегородской области.

Лидерами по числу заболевших коронавирусом остается Дзержинск (6 946 человек), Бор (4 620 человек) и Павловский район (2 503 человека).

Ранее мы писали, что за последние сутки в Нижегородской области выявлено 457 новых случаев заражения коронавирусом. К счастью, растет и положительная статистика – только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 442 нижегородца. Общее число выздоровевших составляет 80 660 человек.