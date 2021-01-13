Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 13 январяПо данным на 01:00 13 января 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 442 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 75 355 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 473 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 67 693 жителя Нижегородской области.К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время растет. Так количество смертей увеличилось до 1 834 — за последние сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев.Примечательно, что в 32 районах области новых заражений не выявлено вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 047 человек) и на Бору (4 106 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 310 человек, и 2 168 жителей Балахнинского района.Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (70 человек) и Перевозском районе (60 человек).Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса уже сделали 1,5 тысячи нижегородцев. Жалоб на ухудшение самочувствия у них нет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!