По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 32 муниципалитетах.По полученной информации на 12 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 75 355 человек, из них 32 762 проживает в Нижнем Новгороде, 42 593 – в районах и городских округах Нижегородской области.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 047 человек) и на Бору (4 106 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 310 человек, и 2 168 жителей Балахнинского района.Данные по районам Нижнего Новгорода:Автозаводский – 8 211Ленинский – 5 370Советский – 4 514Канавинский – 3 497Сормовский – 3 139Московский – 3 046Приокский – 2 514Нижегородский – 2 471К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!