По данным на 12 января 2021 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 473 человека, а общее количество достигло 67 693 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составило 75 355 человек.Тесты на коронавирус в регионе сдали свыше 2 миллионов человек. Средний показатель тестирования составил 215,4 теста на 100 тысяч населения.Свыше 4,3 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,3 тысяч человек лечатся в больницах, а 7 – в обсерваторах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!