По данным на 12 января, общее число жертв от коронавируса в регионе достигло 1 834 человека. К сожалению, за последние сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Напомним, что с 11 января все нижегородские школьники перешли на очный формат обучения. Исключение составили только некоторые классы, закрытые на карантин. Такое решение совместно с Роспотребнадзором принял глава региона Глеб Никитин.К слову, за новогодние праздники в Нижегородской области проверили 194 объекта сферы развлечений на соблюдение режима повышенной готовности. На 19 объектах выявили суммарно 53 нарушения.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!