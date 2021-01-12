Уже 1,5 тысячи нижегородцев сделали прививку от коронавируса с начала вакцинации. Об этом «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» сообщили в региональном минздраве.- По данным на 11 января, в Нижегородскую область поступило свыше шести тысяч доз вакцины, - рассказали в ведомстве. – В настоящее время прививку от коронавируса сделали уже 1504 нижегородца. Жалоб на ухудшение самочувствия у них нет. Их состояние оценивается как удовлетворительное.Напомним, сейчас сделать прививку от коронавируса могут медики, работники образовательных организаций, волонтеры и все те группы населения, которые имеют высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных этой опасной инфекцией составило 74 913 человек.