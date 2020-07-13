Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 июля 2020 года: более 20 тысяч зараженных и дата открытия «Арсенала»

По данным на 01:00 13 июля 2020 года, в Нижегородской области зафиксировано уже более 20 тысяч зараженных коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 жителей региона.

При этом наибольшее количество пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, уже полностью побороли болезнь и выписались из больниц. На сегодняшний день общее число выздоровевших после опасной инфекции составляет 14 209 человек. Но, к сожалению, летальные случаи тоже есть.

За сутки скончались еще пять человек с коронавирусом. Таким образом, количество умерших в Нижегородской области выросло до 293 человек.

Наибольшее количество нижегородцев, у которых был диагностирован COVID-19, уже полностью побороли болезнь и выписались из больницФото: Яндекс

В эти выходные региональные власти смягчили требования к местным кафе и ресторанам. Теперь заведениям разрешено сажать гостей за столики либо через 2,5 метра по четыре человека, либо через 1,5 метра, но по двое.А можно вообще впритык, но при установке перегородок высотой 1,8 метра.

Также стало известно, что совсем скоро откроется нижегородский «Арсенал», который ранее был закрыт на карантин наряду со всеми культурными учреждениями Нижегородской области. Музей снова распахнет свои двери для посетителей в День своего 23-летия, 17 июля 2020 года. Однако из-за пандемии правила посещения будут изменены. Количество посетителей ограничат, в здание можно будет зайти только в маске и перчатках. Гостям необходимо строго соблюдать дистанцию в полтора метра: для этого в здании появится специальная разметка. Экскурсии и массовые мероприятия пока остаются под запретом.

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