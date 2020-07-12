Еще пять пациентов с COVID-19 скончались в больницах Нижегородской области за минувшие сутки

12 Июль 2020 2020-07-12T11:10:26+03:00

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Коронавирус продолжает уносить жизни нижегородцев – за последние сутки в местных больницах скончались еще пятеро пациентов, у которых была диагностирована опасная инфекция. Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли уже 293 человека с подтвержденным COVID-19.

У большинства из них течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Кстати, на сегодняшний день общее число зараженных СOVID-19 в Нижегородской области превышает 20 тысяч человек. Утром 12 июля 2020 года стало известно о 222 новых случаях. При этом более 14,2 тысячи жителей уже полностью выздоровели и покинули больницы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 12 июля 2020 года):

- число зараженных - 20 129 человек;

- число умерших - 293 человека;

- число выздоровевших - 14 209 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU