Власти смягчили требования к нижегородским кафе и ресторанам

12 Июль 2020 2020-07-12T09:51:45+03:00

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Власти Нижегородской области продолжают постепенно снимать ограничения, введенные в марте из-за коронавируса. После того, как была разрешена работа примерочных и детских лагерей, стало известно о послаблениях в кафе и ресторанах.

- Теперь норма о расстоянии между столами в 2,5 метра в ресторанах уже не такая жесткая! И это компромисс, достигнутый в переговорах между ведущими ресторанными компаниями города и областной властью! – написал на своей странице в Facebook глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов.

Так, с 11 июля разрешено сажать за столики либо через 2,5 метра по четыре человека, либо через 1,5 метра, но по двое.

- А можно вообще впритык, но при установке перегородок высотой 1,8 метра. Перегородки имеет смысл ставить при посадке кабинками, когда диваны стоят спина к спине! Это, кстати, спасение для многих заведений, - поделился подробностями Котюсов.

Кроме того, нижегородским ресторанам разрешили делить зал на зоны – четверки, двойки и зоны с перегородками.

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ИСТОЧНИК KP.RU