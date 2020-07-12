Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч человек
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перешагнуло отметку в 20 тысяч человек. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 20 129 жителей. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, утром 12 июля 2020 года стало известно о 222 новых случаях.
В настоящий момент Нижегородская область занимает шестую строчку в рейтинге регионов России по новым случаям за сутки. В лидерах по-прежнему остаются Москва, где опасный вирус зафиксирован еще у 679 человек, и Санкт-Петербург – там заболели еще 293 жителя. На третьем месте располагается Свердловская область (286).
К слову, более 14,2 тысячи зараженных уже побороли болезнь и были выписаны из больниц.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 12 июля 2020 года):
- число зараженных - 20 129 человек;
- число умерших - 293 человека;
- число выздоровевших - 14 209 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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