Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч человек

Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перешагнуло отметку в 20 тысяч человек. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 20 129 жителей. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, утром 12 июля 2020 года стало известно о 222 новых случаях.

В настоящий момент Нижегородская область занимает шестую строчку в рейтинге регионов России по новым случаям за сутки. В лидерах по-прежнему остаются Москва, где опасный вирус зафиксирован еще у 679 человек, и Санкт-Петербург – там заболели еще 293 жителя. На третьем месте располагается Свердловская область (286).

К слову, более 14,2 тысячи зараженных уже побороли болезнь и были выписаны из больниц.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 12 июля 2020 года):

- число зараженных - 20 129 человек;

- число умерших - 293 человека;

- число выздоровевших - 14 209 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.