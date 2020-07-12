Стало известно, когда «Арсенал» откроется для посетителей после карантина

12 Июль 2020 2020-07-12T14:17:00+03:00

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Нижегородский «Арсенал» снова распахнет свои двери для посетителей. Торжественное открытие состоится 17 июля 2020 года, в 23-ий День рождения Волго-Вятского филиала ГМИИ имени Пушкина.

Однако правила посещения музея станут другими в связи с пандемией коронавируса. Количество посетителей ограничат – приоритет будут те, кто заранее зарегистрировался. Кроме того, в «Арсенал» можно будет зайти только в маске и перчатках. Гостям необходимо строго соблюдать дистанцию в полтора метра: для этого в здании появится специальная разметка.

Экскурсии и массовые мероприятия пока остаются под запретом. А кафе будет работать только во дворе. Приобрести билет на выставки можно в кассе музея. Все льготы сохраняются, в том числе и акция «Свободная среда». Выбрать удобное время для посещения можно на сайте «Арсенала».

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ИСТОЧНИК KP.RU