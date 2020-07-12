2020-07-12T14:17:00+03:00
Общество

Стало известно, когда «Арсенал» откроется для посетителей после карантина

Торжественное мероприятие будет приурочено к 23-летию ГМИИ
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский «Арсенал» снова распахнет свои двери для посетителей. Торжественное открытие состоится 17 июля 2020 года, в 23-ий День рождения Волго-Вятского филиала ГМИИ имени Пушкина.

Однако правила посещения музея станут другими в связи с пандемией коронавируса. Количество посетителей ограничат – приоритет будут те, кто заранее зарегистрировался. Кроме того, в «Арсенал» можно будет зайти только в маске и перчатках. Гостям необходимо строго соблюдать дистанцию в полтора метра: для этого в здании появится специальная разметка.

Экскурсии и массовые мероприятия пока остаются под запретом. А кафе будет работать только во дворе. Приобрести билет на выставки можно в кассе музея. Все льготы сохраняются, в том числе и акция «Свободная среда». Выбрать удобное время для посещения можно на сайте «Арсенала».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект по созданию «Квантовой долины» презентуют в Нижнем Новгороде 13 июля
Стало известно, когда «Арсенал» откроется для посетителей после карантина
Более 14,2 тысячи человек вылечились от коронавируса в Нижегородской области
Нижегородцы смогут узнать о новых пособиях по безработице по «горячей» линии
Еще пять пациентов с COVID-19 скончались в больницах Нижегородской области за минувшие сутки
Власти смягчили требования к нижегородским кафе и ресторанам
Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем рыбака
27-летний мужчина погиб, протаранив столб в Нижнем Новгороде
Женский монастырь в Выксе закрыли на карантин из-за коронавируса
Сотрудник предприятия подговорил приятеля украсть металлическую арматуру в Балахне
В Нижегородской области завершился ремонт дороги Таремское – Крюки
Стало известно, что на самом деле убило туристов на перевале Дятлова в 1959 году
Цены на свинину, лук и капусту понизились в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде будет организовано онлайн-обучение по уходу за тяжелобольными людьми
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде
Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 11 июля
Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде
По факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
В Нижегородской области стартуют регулярные рейсы «Валдаев»
Церемония вручения премии «Инновация» пройдет в Арсенале 21 августа
Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии
В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека
Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий
«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов
3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка