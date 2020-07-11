Жителей дома на улице Краснодонцев, где взорвался газ, расселили в гостиницы

Жители дома №17 на улице Краснодонцев, где 11 июля произошел взрыв бытового газа, расселены в гостиницы Нижнего Новгорода. Во временном жилье нуждались 150 человек, 28 из которых предпочли уехать к родственникам или на дачу.

Для тех, кому предоставили места в гостиницах, организовано трехразовое питание.

На месте происшествия у дома на улице Краснодонцев выстелено оцепление. В течение дня там будут дежурить сотрудники МЧС. Вернутся ли жильцы в свои квартиры после случившегося будет решено по итогам обследования конструкций здания.

ЧП произошло в Автозаводском районе утром 11 июляФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина была проведена вторая комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в заседании приняли участие замгубернатора Дмитрий Краснов, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Владимир Бирючков, а также начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

Напомним, взрыв произошел на 6 этаже девятиэтажки ранним утром 11 июля 2020 года и повредил квартиры на двух этажах. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. У одного подтвержден диагноз «отравление продуктами горения легкой степени». Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в травматологическое отделение одной из нижегородских больниц.

Для первичного анализа состояния конструкции дома необходимы 2-3 недели. Жителям будет оказана материальная помощь. Возбуждено уголовное дело.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/789898" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.

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