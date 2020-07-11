Жителей дома на улице Краснодонцев, где взорвался газ, расселили в гостиницы
Жители дома №17 на улице Краснодонцев, где 11 июля произошел взрыв бытового газа, расселены в гостиницы Нижнего Новгорода. Во временном жилье нуждались 150 человек, 28 из которых предпочли уехать к родственникам или на дачу.
Для тех, кому предоставили места в гостиницах, организовано трехразовое питание.
На месте происшествия у дома на улице Краснодонцев выстелено оцепление. В течение дня там будут дежурить сотрудники МЧС. Вернутся ли жильцы в свои квартиры после случившегося будет решено по итогам обследования конструкций здания.
ЧП произошло в Автозаводском районе утром 11 июляФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Накануне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина была проведена вторая комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в заседании приняли участие замгубернатора Дмитрий Краснов, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Владимир Бирючков, а также начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев.
Напомним, взрыв произошел на 6 этаже девятиэтажки ранним утром 11 июля 2020 года и повредил квартиры на двух этажах. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. У одного подтвержден диагноз «отравление продуктами горения легкой степени». Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в травматологическое отделение одной из нижегородских больниц.
Для первичного анализа состояния конструкции дома необходимы 2-3 недели. Жителям будет оказана материальная помощь. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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