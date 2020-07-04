Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 июля 2020 года: очередь в Дзержинске и открытие детских санаториев

Число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 18 172 человек (+229 подтвержденных случаев), число выздоровевших выросло до 11 857 человек (+246 человек за сутки). К сожалению, пять человек не смогли побороть болезнь и скончались – общее количество жертв коронавируса в Нижегородской области теперь составляет 254 человека.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 июля 2020 года: очередь в Дзержинске и открытие детских санаториевФото: Яндекс

Почти половина заболевших – 8 675 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. Еще 9 497 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области. Наибольшее количество заболевших сейчас насчитывается в Дзержинске – 1309 человек. В Нижнем Новгороде лидировать продолжает Автозаводский район.

При этом, несмотря на сложную ситуацию в Дзержинске и риск объявления карантина, жители города химиков устроили огромную очередь в МФЦ. Местные пользователи соцсетей растиражировали снимок огромной очереди, которая столпилась у Центра. Тема немедленно облетела местные паблики, и собрала массу возмущенных комментариев. Робкие голоса, призывающие воспользоваться порталом госуслуг, потонули в общем хоре недовольных работой МФЦ и других учреждений.

В Нижегородской области уже в ближайшее время начнут открываться детские санатории. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Приступают к работе детские санаторно-курортные учреждения, в том числе те, что оказывают реабилитационную помощь. Но, разумеется, и госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой, - подчеркнул Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.