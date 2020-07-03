2020-07-03T14:51:02+03:00
Общество

Дзержинцы выстроились в огромную очередь в МФЦ

Подобное столпотворение происходит в городе каждую пятницу
Елена ЛАЗАРЕВА
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90% "очередников" могли бы воспользоваться порталом госуслуг. ФОТО: соцсети90% "очередников" могли бы воспользоваться порталом госуслуг. ФОТО: соцсети
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Ситуация с коронавирусом в городе химиков остается напряженной, в городе упорно продолжает хоть слух о возможном введении карантина. Особо осведомленные граждане даже называют даты. Сначала карантин «планировалось» начать со 2 июля, теперь – с 6 июля. Конечно же, практически все горожане против карантина, поскольку многие работают в областном центре. И своим мнением активно спешат поделится в соцсетях. Но, как обычно это бывает – все "против" только на словах.

Соскучившиеся в самоизоляции жители города химиков массово пошли туда, где можно организовать хоть какую-то очередь и толпу. Сначала дружно подались в гипермаркет, который обещал распродажу. Затем - осадили офис "Ситикард", чтобы разблокировать проездные. А по пятницам вообще организовали постоянный утренний аттракцион "Запишись на прием в МФЦ".

Местные пользователи соцсетей растиражировали снимок огромной очереди, которая столпилась у Центра. Тема немедленно облетела местные паблики, и собрала массу возмущенных комментариев. Робкие голоса, призывающие воспользоваться порталом госуслуг, потонули в общем хоре недовольных работой МФЦ и других учреждений.

Глава администрации Иван Носков обратился к жителям Дзержинска. Он заверил, что понимает недовольство жителей. «Наши специалисты отреагировали оперативно, усилили работу с МФЦ, провели разъяснительную работу с людьми, сейчас очередей нет", - подчеркнул он и добавил, что по статистике, 90% услуг, за которыми жители приходят в Центр, можно получить дистанционно через портал госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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