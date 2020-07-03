Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 3 июля 2020 года, в Нижегородской области зафиксировано 18 172 случая заражения коронавирусом. Почти половина из них – 8 675 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. Еще 9 497 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области.
- Наибольшее количество заболевших сейчас насчитывается в Дзержинске – 1 309 человек, - говорится в сообщении правительства Нижегородской области. – На втором месте находится Павловский район – 1047 зараженных. И замыкает тройку лидеров Бор – 663 человека. Также высокие показатели заболеваемости сохраняются в Кстовском (556 человек) и Богородском (477 человек) районах.
Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных увеличилось до 18 172 человек. При этом в 31 районе Нижегородском области и в Московском районе Нижнего Новгорода за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения.
Между тем, в регионе сохраняются высокие объемы тестирования на коронавирус. Только за последние сутки анализы сдали больше шести тысяч человек.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 209
3. Арзамасский – 62
4. Балахнинский – 227
5. Богородский – 477
6. Большеболдинский – 62
7. Большемурашкинский – 18
8. г.о.г. Бор – 663
9. Бутурлинский – 31
10. Вадский – 24
11. Варнавинский район – 22
12. Вачский – 114
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 43
15. Володарский – 264
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 68
18. Выксунский – 129
19. Гагинский – 40
20. Городецкий – 242
21. Д.Константиновский – 68
22. Дзержинск – 1309
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 26
25. Ковернинский – 37
26. Краснобаковский – 28
27. Краснооктябрьский – 194
28. Кстовский – 556
29. Кулебакский – 431
30. Лукояновский – 80
31. Лысковский – 171
32. Навашинский – 231
33. Павловский – 1047
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 33
36. Пильнинский – 129
37. Починковский – 201
38. Семеновский – 440
39. Сергачский – 273
40. Сеченовский – 73
41. Сокольский – 22
42. Сосновский – 184
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 3
45. Тоншаевский – 49
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 27
48. Шарангский – 20
49. Шатковский – 257
50. Шахунский – 179
ИСТОЧНИК KP.RU
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