2020-07-03T12:45:48+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 июля 2020 годаКарта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 июля 2020 годаФото: Андрей АБРАМОВ
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По данным на 3 июля 2020 года, в Нижегородской области зафиксировано 18 172 случая заражения коронавирусом. Почти половина из них – 8 675 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. Еще 9 497 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области.

- Наибольшее количество заболевших сейчас насчитывается в Дзержинске – 1 309 человек, - говорится в сообщении правительства Нижегородской области. – На втором месте находится Павловский район – 1047 зараженных. И замыкает тройку лидеров Бор – 663 человека. Также высокие показатели заболеваемости сохраняются в Кстовском (556 человек) и Богородском (477 человек) районах.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных увеличилось до 18 172 человек. При этом в 31 районе Нижегородском области и в Московском районе Нижнего Новгорода за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения.

Между тем, в регионе сохраняются высокие объемы тестирования на коронавирус. Только за последние сутки анализы сдали больше шести тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 209

3. Арзамасский – 62

4. Балахнинский – 227

5. Богородский – 477

6. Большеболдинский – 62

7. Большемурашкинский – 18

8. г.о.г. Бор – 663

9. Бутурлинский – 31

10. Вадский – 24

11. Варнавинский район – 22

12. Вачский – 114

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 43

15. Володарский – 264

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 68

18. Выксунский – 129

19. Гагинский – 40

20. Городецкий – 242

21. Д.Константиновский – 68

22. Дзержинск – 1309

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 26

25. Ковернинский – 37

26. Краснобаковский – 28

27. Краснооктябрьский – 194

28. Кстовский – 556

29. Кулебакский – 431

30. Лукояновский – 80

31. Лысковский – 171

32. Навашинский – 231

33. Павловский – 1047

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 33

36. Пильнинский – 129

37. Починковский – 201

38. Семеновский – 440

39. Сергачский – 273

40. Сеченовский – 73

41. Сокольский – 22

42. Сосновский – 184

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 3

45. Тоншаевский – 49

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 27

48. Шарангский – 20

49. Шатковский – 257

50. Шахунский – 179

ИСТОЧНИК KP.RU

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