2020-07-03T17:24:12+03:00
Общество

Названы даты открытия детских санаториев в Нижегородской области

Для каждого учреждения определена собственная дата начала работы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области уже в ближайшее время начнут открываться детские санатории. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Приступают к работе детские санаторно-курортные учреждения, в том числе те, что оказывают реабилитационную помощь. Но, разумеется, и госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой, - подчеркнул Глеб Никитин.

Для каждого санатория определена своя дата начала работы. Так, например, детский санаторий «Городец» откроется 15 июля, детский психоневрологический санаторий «Павловский» начнет свою работу с 16 июля, санаторий «Большая Ельня» - с 17 июля. Подготовка учреждений будет начинаться за пять дней до приезда ребят. Заполняемость санаториев будет составлять не более 50%, а длительность смен сократится до 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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