Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 3 июля 2020 года: В Московском районе не зафиксировано новых случаев заболевания
За минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных сейчас составляет 18 172 человека. Из них на территории Нижнего Новгорода проживает 8 675 человек.
- В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район – здесь число заболевших составляет уже 1953 человека, - говорится в сообщении. – На втором месте числится Ленинский район – 1398 зараженных. Немного отстает от него Канавинский район – 1366 человек. Меньше всего зараженных по-прежнему в Приокском районе – 481 человек. А вот в Московском районе за последние сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения.
Между тем, по данным регионального оперативного штаба, свыше 65% всех зараженных нижегородцев уже выписаны из больниц. Только за минувшие сутки с отрицательными результатами анализов были выписаны 246 человек.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших коронавирусом в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 1953
Ленинский – 1398
Канавинский – 1366
Сормовский – 968
Советский – 905
Московский – 808
Нижегородский – 796
Приокский – 481
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ИСТОЧНИК KP.RU
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