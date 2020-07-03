Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 3 июля 2020 года: В Московском районе не зафиксировано новых случаев заболевания

3 Июль 2020 2020-07-03T13:48:55+03:00

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За минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных сейчас составляет 18 172 человека. Из них на территории Нижнего Новгорода проживает 8 675 человек.

- В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район – здесь число заболевших составляет уже 1953 человека, - говорится в сообщении. – На втором месте числится Ленинский район – 1398 зараженных. Немного отстает от него Канавинский район – 1366 человек. Меньше всего зараженных по-прежнему в Приокском районе – 481 человек. А вот в Московском районе за последние сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения.

Между тем, по данным регионального оперативного штаба, свыше 65% всех зараженных нижегородцев уже выписаны из больниц. Только за минувшие сутки с отрицательными результатами анализов были выписаны 246 человек.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших коронавирусом в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 1953

Ленинский – 1398

Канавинский – 1366

Сормовский – 968

Советский – 905

Московский – 808

Нижегородский – 796

Приокский – 481

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ИСТОЧНИК KP.RU