2020-06-29T11:22:52+03:00
Общество

«Страх как красиво»: Невероятная гроза разыгралась в небе над Саровом

Очевидцы делятся эффектными снимками в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Невероятная гроза разыгралась в небе над Саровом. ФОТО: Александр УльяновНевероятная гроза разыгралась в небе над Саровом. ФОТО: Александр Ульянов
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Этим летом в Нижегородской области настоящий рай для фотографов. Природа подкидывает им один сюрприз за другим: сначала облака «мамматусы», потом – двойная радуга и серебристые облака. И вот, наконец, новое впечатляющее зрелище – невероятно красивая гроза в небе над Саровом. От этой завораживающей красоты действительно не отвести глаз.

- Вечернее шоу с грозой в районе Сарова, - поделились снимками Александра Ульянова в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Необычное зрелище можно было увидеть с разных концов Сарова. ФОТО: Александр Ульянов

Необычное зрелище можно было увидеть с разных концов Сарова. ФОТО: Александр Ульянов

Эти необычные снимки поразили нижегородцев. Многие после увиденного не скрывали эмоции.

- Страх, как красиво! – отметила Алла Тимофеева.

- Мне нравятся цвета, - призналась Лолита Колько.

- Очень мощно, - согласилась Мария Корягина.

Эффектные снимки впечатлили нижегородцев. ФОТО: Александр Ульянов

Эффектные снимки впечатлили нижегородцев. ФОТО: Александр Ульянов

Стоит отметить, что в минувшие выходные природа не на шутку разгулялась в Нижегородской области. К примеру, в Богородском районе ураган разметал поваленные деревья прямо на палаточный городок. В результате было повреждено несколько автомобилей. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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