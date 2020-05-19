2020-05-19T12:04:06+03:00
Общество

Опасные облака: Жители Арзамаса увидели редкое природное явление

Так называемые мамматусы чаще всего встречаются в тропических широтах [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Жители Арзамаса увидели редкое природное явление. Фото: паблик «Арзамас live».Жители Арзамаса увидели редкое природное явление. Фото: паблик «Арзамас live».
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Нижегородцы стали свидетелями редкого природного явления. В небе над Арзамасом пролетали красивые, но крайне опасные облака под названием «мамматусы». Любопытно, что чаще всего эти вымеобразные облака встречаются в тропических широтах. Очевидцы сфотографировали мамматусы и выложили снимок в соцсетях.

Жители Арзамаса увидели редкое природное явление. Фото: паблик «Арзамас live».

Жители Арзамаса увидели редкое природное явление. Фото: паблик «Арзамас live».

По словам подписчицы паблика «Арзамас live» Елены, летчикам рекомендуют облетать mammatus, поскольку появление таких облаков всегда связано с грозовыми штормами.

- Высока вероятность возникновения шаровых молний, а также сдвига ветра, - сообщила нижегородка.

Жители Арзамаса увидели редкое природное явление. Фото: паблик «Арзамас live».

Жители Арзамаса увидели редкое природное явление. Фото: паблик «Арзамас live».

Фотография со страшно красивыми и жутко опасными облаками разлетелась по соцсетям. Так, в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» под этим снимком посыпались десятки комментариев. Многих это редкое природное явление очаровало, однако вместе с тем появилось опасение: как бы эти облака не превратились в торнадо!

- Последствия вряд ли кого-то обрадуют, - уверен Алексей Рубан.

- Выглядит так, будто это океан, - добавила Наталия Шмелева.

- Деревенская бездна, - написал Алексей Кондратьев.

СПРАВКА «КП»

Вымеобразные облака - облака, основание которых имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов. Ячейки обычно имеют размер около полукилометра, чаще всего резко очерчены, но бывают и с размытыми краями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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