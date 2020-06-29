2020-06-29T12:47:45+03:00
Происшествия

Ураган завалил деревьями палаточный городок под Богородском

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб, но несколько автомобилей получили серьезные повреждения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ураган завалил деревьями палаточный городок под Богородском. Фото: vk.com/bezcenznnУраган завалил деревьями палаточный городок под Богородском. Фото: vk.com/bezcenznn
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Сильнейший ветер, о котором предупреждали в МЧС накануне выходных, действительно не обошел Нижегородскую область – но особенно разрушительными его последствия оказались в Богородском районе. Там вырванными ураганом соснами завалило целый палаточный лагерь, а также несколько машин. Фотографии происшествия опубликованы в сообществе «Нижний Новгород|БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

- Мы отдыхали на озере Ефимьевское в поселке Бурцево, начался страшный ураган. Завалило наши машины. Буря разыгралась в считанные минуты, и деревья валились один за одним… Повезло, что все живы, - рассказал анонимный подписчик сообщества.

- Ну не в считанные минуты ураган начался, не врите. Небо затягивало тучами на протяжении двух часов. Судя по фото, вы даже не спешили собираться, ничего не убирали, палатки как стояли, так и стоят. Мы тоже были на озере, но поспешили покинуть его вовремя, - возразила Мария Бубнова.

- Самое главное, все живы, а машина – это металл. Но иногда прислушиваться к МЧС надо, не зря же они предупреждают, - заметила Кристина Шац.

ИСТОЧНИК KP.RU

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