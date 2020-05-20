2020-05-20T15:15:40+03:00
Общество

Двойная радуга удивила нижегородцев после весеннего дождя

Нижегородцы делятся поразительными снимками в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Двойная радуга удивила нижегородцев после весеннего дождя. ФОТО: "Регион-52"Двойная радуга удивила нижегородцев после весеннего дождя. ФОТО: "Регион-52"
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Одно за другим в Нижегородской области происходят удивительные по красоте природные явления. Не успели нижегородцы насладиться снимками облаков «мамматусов», как им на смену подоспело еще одно необычное зрелище – двойная радуга. После очередного дождя нижегородцы в разных частях города и области успели сделать потрясающе красивые фотографии. Первыми в социальных сетях ими поделились жители деревни Крутой в Кстовском районе.

- Над деревней Крутая красивая двойная радуга, - поделилась снимками Татьяна Ларина в группе «Регион-52».

Необычное явление нижегородцы видели в разных частях области. ФОТО: "Регион-52"

Необычное явление нижегородцы видели в разных частях области. ФОТО: "Регион-52"

Вскоре фотографии посыпались из разных частей Нижегородской области. Не менее красивую радугу видели над Богородском, над Зеленым городом и над Большим Козино.

Красивыми снимками нижегородцы поделились в социальных сетях. ФОТО: "Регион-52"

Красивыми снимками нижегородцы поделились в социальных сетях. ФОТО: "Регион-52"

Стоит отметить, что природа этого явления не так уж удивительна – радуга образуется, когда лучи солнца проходят сквозь капли дождя, находящимися в воздухе. Двойная радуга возникает, когда свет отражен в каплях дважды. При этом во второй радуге порядок цветов обычно противоположен первому. Это можно увидеть и на снимках, сделанных в Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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