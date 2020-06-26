2020-06-26T19:55:31+03:00
Общество

«Красивое небо»: Нижний Новгород озарили «серебристые облака»

Нижегородцы делятся впечатляющими снимками в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
«Красивое небо»: Нижний Новгород озарили «серебристые облака». ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"«Красивое небо»: Нижний Новгород озарили «серебристые облака». ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
Изменить размер текста:

Нынешнее лето оказалось весьма щедрым на природные сюрпризы. Причем от некоторых из них невозможно отвести глаз. К примеру, в ночь на 26 июня нижегородцы заметили в небе «серебристые облака». Впечатляющими снимками нижегородцы поделились в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Наблюдать это редкое явление можно было из разных частей Нижнего Новгорода. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Наблюдать это редкое явление можно было из разных частей Нижнего Новгорода. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Красивое небо! – восхитилась нижегородка Мария Понятова.

- Как же здорово! – поддержал ее нижегородец с ником Homer Simpson. – А я, конечно же, опять все проспал.

Природа появления этих облаков до конца не изучена. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Природа появления этих облаков до конца не изучена. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

К слову, серебристые облака еще часто называют ночными светящимися облаками. Как правило, они возникают на высоте 85 километров от земли и видны только в сумерки. Это довольно редкое атмосферное явление, наблюдаемое только в летние месяцы. Природа серебристых облаков до конца так и не изучена.

Эти облака появляются на высоте 85 километров от земли. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Эти облака появляются на высоте 85 километров от земли. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Напомним, ранее мы писали, что в конце мая в небе над Арзамасом было замечено еще одно редкое природное явление – облака «мамматусы». Чаще всего они встречаются в тропических широтах. А вслед за этим горожане увидели над Нижним Новгородом не менее красивое зрелище – двойную радугу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде мужчина упал с Мызинского моста
В Нижегородской области создадут рабочую группу по вопросам взаимодействия сельхозпроизводителей и ритейлеров
В работе нижегородских избирательных участков приняли участие «Волонтеры Конституции»
В Нижегородской области пройдут пробные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ
Крупная свалка химотходов обнаружена в Нижегородской области
Денис Москвин: «Гражданский долг каждого человека - выразить свое мнение по предлагаемым поправкам»
С 1 июля в Нижегородской области вырастут тарифы на электроэнергию
Денис Миронов: «Поправки в Конституцию о науке – это законодательный прогресс»
Александр Егоров: «Вариант «не голосовать» – заведомо проигрышный»
Председатель облизбиркома пригласила нижегородцев на голосование по поправкам в Конституцию
Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Ушел в отставку глава администрации Арзамасского района
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 июня 2020 года: в одном из районов впервые не выявлено новых случаев
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших