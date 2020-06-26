«Красивое небо»: Нижний Новгород озарили «серебристые облака»

Нынешнее лето оказалось весьма щедрым на природные сюрпризы. Причем от некоторых из них невозможно отвести глаз. К примеру, в ночь на 26 июня нижегородцы заметили в небе «серебристые облака». Впечатляющими снимками нижегородцы поделились в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Наблюдать это редкое явление можно было из разных частей Нижнего Новгорода. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Красивое небо! – восхитилась нижегородка Мария Понятова.

- Как же здорово! – поддержал ее нижегородец с ником Homer Simpson. – А я, конечно же, опять все проспал.

Природа появления этих облаков до конца не изучена. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

К слову, серебристые облака еще часто называют ночными светящимися облаками. Как правило, они возникают на высоте 85 километров от земли и видны только в сумерки. Это довольно редкое атмосферное явление, наблюдаемое только в летние месяцы. Природа серебристых облаков до конца так и не изучена.

Эти облака появляются на высоте 85 километров от земли. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Напомним, ранее мы писали, что в конце мая в небе над Арзамасом было замечено еще одно редкое природное явление – облака «мамматусы». Чаще всего они встречаются в тропических широтах. А вслед за этим горожане увидели над Нижним Новгородом не менее красивое зрелище – двойную радугу.

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