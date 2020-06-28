2020-06-27T23:36:15+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июня 2020 года: За сутки от Covid-19 скончались сразу восемь человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 28 июня 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июня 2020 года: За сутки от Covid-19 скончались сразу восемь человек.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июня 2020 года: За сутки от Covid-19 скончались сразу восемь человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 01:00 28 июня 2020 года, в Нижегородской области общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 16 838 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 214 новых случаев заражения. К сожалению, в регионе продолжает расти число жертв опасной инфекции – оно увеличилось до 223 человек. Только за сутки в нижегородских больницах скончались еще восемь пациентов с Covid-19. К счастью, продолжает расти и число выздоровевших. На сегодняшний день их число составляет 10 457 человек. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов на коронавирус были выписаны 478 человек. Сейчас из больниц с отрицательными результатами анализов выписаны свыше 62% всех заболевших коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области на 28 июня 2020 года. Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области на 28 июня 2020 года.Фото: Яндекс

Тем не менее, на данный момент ситуация с распространением коронавируса в регионе остается довольно серьезной. На второй этап снятия ограничений Нижегородская область пока так и не перешла. Одновременно с этим в регионе остаются зарытыми на карантин три населенных пункта, в том числе в Дивееве, Павлове и в Кулебаках.

В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

На территории Нижнего Новгорода сейчас насчитывается 8 033 заболевших коронавирусом. Наибольшее число зараженных по-прежнему в Автозаводском районе – 1704 человека. На втором месте находится Канавинский (1312 человек) и Ленинский район (1297 человек). Что касается территории Нижегородской области, лидером по числу зараженных остается Дзержинск – далее следует Павловский район и Бор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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