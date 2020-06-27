Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 июня 2020 года: Автозаводский район лидирует по количеству заболевших

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:48:28+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на 27 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 16 838 человек. Почти половина из них – 8 033 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 214 новых случаев заражения.

- В Нижнем Новгороде по-прежнему лидирует по числу заболевших Автозаводский район – 1704 человек, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – На втором месте находится Канавинский район – 1312 человек. Замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Ленинский район – 1297 человек. Меньше всего заболевших по-прежнему в Приокском районе - 467 человек.

В настоящее время уже свыше 62% всех заболевших коронавирусом поправились. С начала пандемии из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 10 457 человек. Напомним, ранее сообщалось, что в больницах сейчас остаются около 300 человек.

- Сейчас около 5,8 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так болезнь протекает у них бессимптомно или в легкой форме, - говорится в сообщении регионального правительства. – Еще семь человек помещены в обсерваторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU