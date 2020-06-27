В Нижегородской области выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом

По данным на 27 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло 16 838 человек. Только за минувшее сутки было выявлено 214 новых случаев заражения.

По данным регионального оперативного штаба, Нижегородская область находится на седьмом месте по количеству новых случаев заражения. Лидируют в этом печальном рейтинге Москва (750 человек), Московская область (366 человек) и Ханты-Мансийский автономный округ (280 человек)

- На сегодняшний день показатели распространения коронавируса в Нижегородской области остаются на довольно высоком уровне, - напомнил глава региона Глеб Никитин. – Именно поэтому так важно соблюдать социальную дистанцию и все необходимые санитарные требования.

Напомним, накануне стало известно, что в Нижегородском районе Нижнего Новгорода впервые за последние месяцы не было зафиксировано новых случаев заражения. Что касается Нижегородской области, то здесь по количеству больных коронавирусом вперед вырвался Дзержинск – число зараженных здесь уже превысило тысячу человек. Лидировавший долгое время Павловский район теперь оказался на втором месте.

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