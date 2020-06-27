Восемь человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:18:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Не обошлось сегодня и без печальных новостей. Несмотря на то, что нижегородцы массово выздоравливают после перенесенного коронавируса, некоторым так и не удается победить болезнь. За минувшие сутки в Нижегородской области от коронавируса скончались еще восемь человек. Таким образом, общее число жертв составляет 223 человека.

- В большинстве случаев течение болезни осложнялось наличием хронических заболеваний, - прокомментировал данную информацию министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в регионе сейчас составляет 16 838 человек.

- Сейчас около 5,8 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так болезнь протекает у них бессимптомно или в легкой форме, - рассказали в региональном правительстве. – Почти 300 пациентов сейчас находятся в больницах. Еще семь человек помещены в обсерваторы.

Между тем, уже 62% всех заболевших нижегородцев выздоровели после коронавируса. Только за минувшие сутки в регионе из больниц были выписаны 478 человек. Таким образом, всего с начала пандемии выздоровели 10457 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU