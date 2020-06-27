Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 июня 2020 года превысило 10 тысяч человек

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:14:23+03:00

За последние сутки из больниц были выписаны еще 478 человек

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По данным на 27 июня 2020 года, количество выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области составило 10 457 человек. Только за последние сутки из больниц были выписаны 478 нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На сегодняшний день из больниц были выписаны свыше 62% всех зараженных коронавирусом, - рассказали в правительстве. – По числу выписанных Нижегородская область находится на четвертом месте среди российских регионов.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 214 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных составляет 16 838 человек. При этом накануне в Нижегородском районе Нижнего Новгорода впервые за несколько месяцев не было зафиксировано новых случаев заражения.

- В настоящее время около 5,8 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так болезнь протекает у них бессимптомно или в легкой форме, - говорится в сообщении. – Почти 300 пациентов сейчас находятся в больницах. Еще семь человек помещены в обсерваторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU