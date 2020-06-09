Виновнику пьяного ДТП на улице Горького с участием детей продлили арест

Суд продлил срок ареста 44-летнего Виктора Пильганова, подозреваемого в смертельном ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель, севший за руль пьяным, пробудет под арестом еще месяц, сообщили «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в пресс-службе Московского районного суда.

Напомним, что страшная авария с участием школьников произошла недалеко от Театра юного зрителя вечером 7 декабря 2019 года. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, где находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими (они шли на театральное представление). В результате автокатастрофы девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учащихся скончалась в реанимации.

На утро следующего дня выяснилось, что предполагаемый виновник аварии задержан, а уже 9 декабря Московский суд арестовал Виктора Пильганова до 6 февраля 2020 года. Правда, затем срок продлили еще на три месяца.

- 29 апреля было принято решение о продлении срока ареста Пильганова до 6 июля 2020 года, - сообщили «Комсомолке» в суде.

Кстати, сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова однажды лишался прав за вождение в нетрезвом виде.

В ТЕМУ

Все подробности смертельной аварии с пьяным Михаилом Ефремовым: актеру грозит до 12 лет колонии

Известный актер Михаил Ефремов стал участником жесткого ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня машина, за рулем которой - если верить очевидцам - сидел именно Ефремов, столкнулась на Смоленской площади с двумя авто. По предварительным данным, 56-летний артист на своем джипе вылетел на встречку и врезался в фургон. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.