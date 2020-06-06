2020-06-05T20:09:51+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 июня 2020 года составило 11499 человек

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлено 330 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом.В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. По данным на 01.00 6 июня, за сутки выявлено 330 новых случаев заражения. Таким образом общее число зараженных выросло до 11499 человек.

Сообщалось также, что в общей сложности выписались 4,6 тысячи нижегородцев, поборовших это смертельно опасное заболевание. Вместе с тем количество погибших от коронавируса в регионе составляет 125 человек (накануне пришло подтверждение по трем новым жертвам COVID-19).

Напомним, в начале недели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям и еще раз попросил соблюдать режим самоизоляции. По его словам, на количество выявляемых случаев заражения влияет не только увеличение объемов тестирования и наступление дачного сезона, но и рост социальной активности.

Ранее «Комсомолка» публиковала статистику по заболевшим в районах Нижнего Новгорода. Еще чуть-чуть, и Канавино обгонит Автозавод по этому показателю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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